Премьер-министр Канады: Оттава ознакомлена с записями убийства Хашогги

Оттава, , 14:38 — REGNUM Канадские спецслужбы ознакомились с записью убийства оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявил 12 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что, насколько ему известно, вопреки заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Париж подобных записей не получал.

«Спецслужбы Канады поддерживают тесное сотрудничество с турецкой разведкой по этому делу», — подчеркнул он.

«Я провел переговоры несколько недель назад, и здесь, в Париже, мы обменялись кратко мнениями», — добавил глава канадского правительства.

При этом Трюдо признал, что сам запись не прослушивал.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Одними из первых, кто стал указывать на вероятность его убийства, стали власти Турции, которые и предоставили, как указывает Эрдоган, запись убийства Лондону, Парижу и Берлину.