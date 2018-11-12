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Премьер-министр Канады: Оттава ознакомлена с записями убийства Хашогги

Политика

Хотя сам Трюдо их не слушал

Оттава, 12 ноября 2018, 14:38 — REGNUM  Канадские спецслужбы ознакомились с записью убийства оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявил 12 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что, насколько ему известно, вопреки заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Париж подобных записей не получал.

«Спецслужбы Канады поддерживают тесное сотрудничество с турецкой разведкой по этому делу», — подчеркнул он.

«Я провел переговоры несколько недель назад, и здесь, в Париже, мы обменялись кратко мнениями», — добавил глава канадского правительства.

При этом Трюдо признал, что сам запись не прослушивал.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Одними из первых, кто стал указывать на вероятность его убийства, стали власти Турции, которые и предоставили, как указывает Эрдоган, запись убийства Лондону, Парижу и Берлину.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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