В Кремле назвали «гибкой» ситуацию с ценами на топливо в России

Москва, , 15:14 — REGNUM Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг цен на топливо и топливного соглашения независимых автозаправочных станций о заморозке цен на бензин, является рабочей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Ситуация, она гибкая, и мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.

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Путин высказался о росте цен на топливо в России

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в России произошёл весной 2018 года. Несмотря на принимаемые правительством меры, цены на эти нефтепродукты продолжают расти. В конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, если с ними не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Позднее вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания с президентом России заявил, что в период с 7 по 10 ноября правительство подписало соглашения об ограничении оптовых цен на нефтепродукты со всеми нефтяными компаниями. Оно будет действовать до конца марта 2019 года. До этого момента нефтяники смогут повышать цены только в строго определённых рамках.

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