Соглашения с нефтяниками: главный вопрос – объемы для внутреннего рынка

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Ключевой вопрос для рынка — о каких объемах поставок на внутренний рынок правительство договорилось с нефтяниками: если объемы будут достаточны, то ситуация нормализуется, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 12 ноября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя информацию о подписании соглашений между правительством и нефтяниками об ограничении оптовых цен на нефтепродукты.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания с президентом России заявил, что в период с 7 по 10 ноября правительство подписало соглашения об ограничении оптовых цен на нефтепродукты со всеми нефтяными компаниями. Из-за повышения НДС с января 2019 года цены на нефтепродукты на оптовом рынке вырастут на 1,7%, но впоследствии должны расти, не превышая уровень инфляции.

«Заключение таких соглашений, конечно, является благом для потребителей. Цены на бензин на АЗС расти не будут, если не считать сезонного подорожания зимнего дизельного топлива на 1−2 рубля за литр.

Есть также надежда на то, что мелкооптовые цены позволят независимым АЗС зарабатывать около 6 рублей на каждом литре. Это позволит окупить расходы, которые составляют от 3 до 5 рублей за литр, и обеспечить небольшую прибыль, в пределах 10%.

Но главный для рынка вопрос — о каких объемах поставок на внутренний рынок правительство договорилось с нефтяниками. У нас этой информации нет. Если объемы будут достаточны, то ситуация действительно нормализуется», — отметил Ашихмин.