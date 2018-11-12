Путин высказался о росте цен на топливо в России

Ново-Огарево, Московская область, , 16:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительству России так или иначе нужно регулировать цены на топливо на внутрироссийском рынке. Об этом глава государства сказал сегодня, 12 ноября, на совещании с членами правительства РФ.

Путин сказал, что ситуация на топливном рынке должна быть рыночной, и она сейчас таковой является. При этом он подчеркнул, что рост мировых цен на нефть вовсе не означает, что цены на топливо внутри страны должны также увеличиваться и обеспечивать нефтяникам сверхприбыли.

«Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — сказал Путин.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Козак доложил президенту, что правительство смогло остановить рост цен на топливо благодаря соглашению с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Соглашение это действует как минимум до марта 2019 года.

При этом Козак отметил, что с 1 января 2019 года цены на топливо всё равно вырастут, так как был повышен НДС. Кроме того, сейчас выросла цена на дизельное топливо, так как на АЗС почти во всех регионах продают зимний вариант этого топлива, а он по себестоимости дороже.