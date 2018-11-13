О том, как Ленин проиграл Чиполлино, а в Испании вспомнили РФ: Радио REGNUM

Москва, 13 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Почему Россия не бросит ДНР и ЛНР;
- Чиполлино вместо Ленина поставили на оккупированной Украиной территории ЛНР;
- Испанские СМИ считают, что Россия забыла войну, которая погубила царя;
- В Госдуме добиваются видеофиксации при штрафе за опасную езду;
- Аккредитацию и лицензирование вузов могут объединить.
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