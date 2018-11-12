В Госдуме настаивают на видеофиксации при штрафе за опасную езду

Москва, , 22:24 — REGNUM В Госдуме внимательно следят за нововведениями в сфере Правил дорожного движения (ПДД) и предостерегают от штрафов за опасное вождение без видеофиксации нарушения, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Госдума в 2017 году в первом чтении приняла правительственный законопроект, вводящий штраф за опасное вождение. Инициатива дорабатывается — предусматривается обязательная видеофиксация факта опасной езды. Под опасным вождением предлагается понимать, например, неоднократное перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, помехи участникам дорожного движения, уточнили в МВД.

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«Мы в любом случае внимательно следим за его судьбой и считаем необходимым доработать законопроект с тем, чтобы в нем появилось наше предложение, поддержанное комитетом по Государственному строительству и законодательству, — обязательная видеофиксация опасной езды», — сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Он обратил внимание на то, что в противном случае любого водителя можно фактически бездоказательно обвинить в аварийном вождении. В перспективе можно рассмотреть также увеличение стоимости полиса ОСАГО для «агрессоров», полагает депутат.

Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. рублей, соответствующий законопроект уже разработан, заявил в интервью ТАСС начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

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