РФ не бросит самопровозглашённые ДНР и ЛНР – член Совфеда Клинцевич

Москва, , 18:15 — REGNUM Жители ДНР и ЛНР, пришедшие на избирательные участки, показали, что хотят легитимизировать свою жизнь, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 12 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выборы, прошедшие на территории Донбасса.

«Мы Юго-Восток Украины и эти две самопровозглашенные республики не бросим, — заверил Клинцевич. — Там живут русские люди. Русские русских не бросят. Нравится это кому-то или нет — мне до лампочки. Это человеческие жизни, дети, семьи. Люди пошли на выборы не потому, что их кто-то гнал. Они хотят легитимизировать свою жизнь. Они хотят, чтобы у них была работа, чтобы дети учились и чтобы просто никто не стрелял. Украина же не хочет выполнять Минские соглашения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором осудили выборы, прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). По мнению лидеров Франции и Германии, прошедшее голосование «противоречит духу Минских соглашений», а также «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины».

Также отметим, что 11 ноября в Донецкой и Луганской Народных Республиках состоялись выборы глав регионов и депутатов. Явка в ДНР превысила 80%, в ЛНР составила 77%.

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