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На оккупированной Украиной территории ЛНР вместо Ленина поставили Чиполлино

Культура

Якобы край «славится луком»

Киев, 12 ноября 2018, 19:29 — REGNUM  В поселке Марковка на оккупированной украинскими войсками территории Луганской Народной Республики (ЛНР) вместо памятника Ленину установили памятник Чиполлино, сообщает 12 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, луковый мальчик был поставлен в связи с тем, что «край славится луком».

Напомним, после госпереворота на Украине началась активная фаза декоммунизации. В 2015 году был принят специальный «декоммунизационный пакет законов», который уравнивал коммунизм и фашизм и запрещал под страхом тюрьмы исполнение «Интернационала» на улице.

Помимо этого, по всей стране начали незаконно уничтожать памятники советским политическим и культурным деятелям. В частности, особую ненависть у киевской хунты вызывал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, памятники которому уничтожались в первую очередь.

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Закон о декоммунизации на Украине
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