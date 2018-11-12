Обнажённые активистки Femen преградили путь кортежу Трампа в Париже

Париж, , 08:21 — REGNUM В Париже, где накануне, 11 ноября, проходили торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, активистки движения Femen набросились на кортеж президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке. Об этом сообщает Le Point.

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Три активистки «Femen» попытались устроить акцию в Париже

Сначала наперерез кортежу главы Белого дома выбежала одна полуобнажённая девушка. Полиция тут же её задержала. Следом через ограждения перелезли ещё две участницы движения. Они также были задержаны стражами порядка за «непристойное обнажение». При этом отмечается, что кортежу американского лидера ничего не угрожало.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, где принял участие в масштабных мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Памятные церемонии состоялась у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

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