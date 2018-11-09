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Трамп не примет участия в Парижском форуме мира — СМИ

Политика

Парижский форум мира пройдет с 11 по 13 ноября 2018 года

Париж, 9 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Организаторы форума мира в Париже заявили, что президент США Дональд Трамп, который примет участие в праздновании столетия окончания Первой мировой войны, не будет присутствовать 11 ноября на форуме мира, сообщает Le Figaro.

Форум мира в Париже организован по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Информацию о возможном отсутствии Дональда Трампа и участии президента России Владимира Путина на этом заседании подтвердил историк Джастин Вайс, член оргкомитета форума.

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Сообщается, что участники мероприятия выступят в защиту многополярности в международных делах, которая в последнее время подрывается появлением определенных лидеров, таких как Дональд Трамп, которые считают, что интересы страны лучше защищать в рамках протекционистского подхода и двусторонних договоренностей.

Напомним, форум мира пройдет с 11 по 13 ноября 2018 года в Париже. На заседании соберутся главы государств, политики, активисты для обсуждения проблем международного сотрудничества и глобального управления.

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Политическая жизнь Франции
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