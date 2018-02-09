Femen опозорили Порошенко в Вене

Вена, , 05:02 — REGNUM Акцию протеста против украинского президента Петра Порошенко устроила Алиса Виноградова, активистка Femen, сообщает УНН.

Виноградова, в соответствии с традициями Femen, обнажила грудь во время посещения Порошенко Венского бала. Украинский лидер как раз в этот момент шел на балкон по лестнице, когда неожиданно появилась его соотечественница.

Отмечается, что это было сделано, чтобы унизить украинского президента, показав, что ему «не место на аристократическом рауте».

Напомним, украинские активистки Femen во время своих акций обнажают грудь. Движение создано бывшей гражданкой России Анной Гуцол, действует с 2008 года.

В России Femen известны «благодаря» ряду скандальных акций. Так, 4 марта 2012 года активистки, украшенные надписями «Краду за Путина» и «Кремлевские крысы», попытались украсть урну с избирательного участка, где голосовал российский президент Владимир Путин.

26 июля 2012 года полуголая участница Femen набросилась на патриарха Кирилла в аэропорту Киева.17 августа 2012 года Femen спилили бензопилой крест жертвам политических репрессий в Киеве — в знак солидарности с группой Pussy Riot. Участницы Femen заявляют, что их акции — это новый этап феминистского движения:

«Мы феминистки. Но у нас особый, жесткий феминизм — «секстремизм»: мы объединили секс и экстремизм, это наша идеология и тактика одновременно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из последних скандальных акций Femen — нападение на чешского президента Милоша Земана на избирательном участке 12 января 2018 года.

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