Три активистки «Femen» попытались устроить акцию в Париже

Париж, , 16:05 — REGNUM Акцию протеста попытались устроить возле Триумфальной арки в Париже три активистки феминистского движения «Femen». Об этом сообщил 10 ноября французский телеканал BFM.

Сообщается, что три активистки, раздевшись до пояса, попытались провести акцию осуждения «военных преступников», которые, по мнению активисток, находятся среди глав государств, которые приглашены в воскресенье, 11 ноября, на празднование по случаю столетия перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В торжествах примут участие главы 70 государств.

Участницы акции пояснили, что, по их мнению, главы многих государств — диктаторы, которые стыдятся мира и не уважают права человека в своей стране.

На телах девушек был нанесён лозунг «Поддельные миротворцы, настоящие диктаторы». Кого именно они считают диктаторами, участницы акции не уточнили.

Девушки были задержаны полицией прежде, чем они начали привлекать массовое внимание прохожих. Свидетелями акции, по словам полиции, стали только китайские туристы, у которых увиденное вызвало глубочайшее удивление.

Напомним, что 11 ноября во Франции состоятся торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. На мероприятие приглашены главы государств, участвоваших в войне, руководители ООН и европейских организаций. Главные события праздника состоятся возле Триумфалной арки в Париже.

В этот же день намечено открытие Парижского форума мира, целью которого являетсярассмотрение предложений по снижению международной напряжённости.

Стоит отметить, что украинская организация «Femen» известна своими акциями протеста, при которых активистки для дополнительного привлечения внимания обнажают грудь. Большая часть участниц движения — студентки украинских вузов. Движение действует с 2008 года.