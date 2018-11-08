«Неплохо жилось» и в Сибири: жители Бурятии противятся переходу в ДФО

Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM Судя по всему, далеко не все жители Бурятии смирились с тем, что республика переведена из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного (ДФО). Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в интернете организован сбор подписей против включения Бурятии в ДФО.

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«Господа чиновники! Не испытывайте, пожалуйста, наше терпение! Оглянитесь вокруг, и найдётся масса гораздо более насущных проблем и решений, реально повышающих рейтинг власти. Займитесь ими. Не трогайте нашу республику. Нам неплохо жилось и в Сибирском федеральном округе», — говорится в петиции, которую на момент подготовки материала подписали 119 человек.

Автор петиции Владимир Корнеев указывает, что перед принятием такого решения власти должны были поинтересоваться мнением жителей Бурятии на этот счёт.

Также в петиции говорится об озере Байкал, расположенном на территории Бурятии и Иркутской области:

«Включением Бурятии в ДФО вы совсем забыли про Байкал — нашу главную жемчужину планеты. Включение отрицательно скажется на федеральной программе по охране озера, так как ряд территориальных подразделений госорганов (Росрыболовство, Россельхознадзор, дорожный контроль, Байкальская природоохранная прокуратура) работали на два региона».

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Автор петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину, Госдуме и главе Бурятии Алексею Цыденову, делает вывод, что действующие на Дальнем Востоке программы «вряд ли помогут принципиально улучшить экономическую ситуацию в Бурятии»:

«Дальневосточный гектар» почти не работает на самом Дальнем Востоке. Субсидии на авиаперевозки кончились уже в середине августа».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край переводятся из состава СФО в состав ДФО. Это решение стало неожиданным как для сибиряков, так и для жителей Дальнего Востока. Между тем власти Забайкалья и Бурятии видят в переходе регионов в ДФО лишь плюсы и обещают теперь уже бывшим сибирякам «дополнительные механизмы для развития, возможности по привлечению инвестиций и по льготному кредитованию».

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