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Путин перевёл Бурятию и Забайкалье в состав ДФО

Политика

Ранее регионы числились в Сибирском федеральном округе

Путин перевёл Бурятию и Забайкалье в состав ДФО
Андрей Ринчино
Народный Хурал Республики Бурятия

Москва, 4 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Указ главы государства опубликован сегодня, 4 ноября, на официальном интернет портале правовой информации.

В указе сказано, что вносятся изменения в указ президента России от 13 мая 2000 года №849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Отныне Забайкальский край и Бурятия числятся в составе Дальневосточного федерального округа.

Стоит отметить, что в регионах Дальневосточного федерального округа действует особая программа развития, которую курирует специальное министерство по развитию Дальнего Востока.

По всей видимости, эти программы развития будут распространены и на Бурятию с Забайкальским краем.

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Вхождение Бурятии и Забайкальского края в ДФО
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