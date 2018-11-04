ДФО стал «административно-территориальным малоуправляемым монстром»

Горно-Алтайск, , 17:04 — REGNUM Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и так был излишне громоздким, а сейчас и вовсе стал каким-то «административно-территориальным малоуправляемым монстром». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал журналист, главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев (Республика Алтай), комментируя вхождение Бурятии и Забайкальского края в ДФО.

«Разумней было бы создать три округа, объединив в третьем Бурятию, Якутию, Иркутскую область и Забайкальский край», — отметил Дмитрий Кобзев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, стало известно, что Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина присоединены к Дальневосточному федеральному округу. То есть теперь это больше не сибирские регионы.

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