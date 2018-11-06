Перевод Бурятии в ДФО: власти говорят о плюсах и обещают беречь Байкал

Улан-Удэ, , 15:59 — REGNUM Дополнительные механизмы для развития, возможности по привлечению инвестиций и по льготному кредитованию — эти и другие преимущества, по заверениям властей Бурятии, республика получит в результате перехода в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Сегодня, 6 ноября, о последствиях перехода Бурятии в ДФО рассказал первый заместитель председателя республиканского правительства Игорь Шутенков.

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«Бурятия как была самостоятельным субъектом РФ, находилась в составе Восточной Сибири, заботилась о мировой жемчужине — озере Байкал, так и будет. Этот указ приносит только возможности использовать дополнительные механизмы для развития нашей республики», — заявил Шутенков.

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Он отметил, что также для опережающего развития Бурятии теперь должны вырасти и поступления в бюджет региона. Власти предполагают, что произойдёт рост субсидий «на различные сферы» в связи с переходом Бурятии в ДФО.

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В правительстве Бурятии напомнили, что из восьми федеральных округов России лишь два имеют особый статус, в том числе Дальневосточный. По поручениям президента РФ, для ДФО были действуют механизмы социальной и экономической поддержки, направленные на опережающее развитие субъектов округа, в который теперь вошла Бурятия.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина переведены из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября 2018 года.

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