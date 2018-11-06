Минск пригрозил НАТО ракетами, РФ – обезвредить оружие США: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/831.

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Читайте ранее в этом сюжете: О надеждах Трампа на Россию и о том, что мешает им сбыться: Радио REGNUM