Минск пригрозил НАТО ракетами, РФ – обезвредить оружие США: Радио REGNUM

Москва, 6 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- Минск готов ответить НАТО ракетами;
- США атаковали район Нового рынка в сирийском городе Хаджин;
- Россия готова дать отпор смертоносным дронам США;
- Украинские города — в рейтинге самых грязных в Европе;
- В Свердловской области отстранена от должности скандальная чиновница.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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