National Interest: Россия может нейтрализовать смертоносные дроны США

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Российские инженеры и конструкторы добились серьезных достижений в создании средств борьбы с одним из наиболее смертоносных типов вооружения армии США — ударными беспилотниками. Об этом пишет The National Interest.

По мнению военных экспертов издания, хотя американские боевые дроны и становятся все более автономными, они по-прежнему остаются зависимыми от устойчивых каналов радиосвязи. В то же время новейшие российские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны успешно противодействовать вражеским БПЛА, в том числе нарушая связь дрона с базой.

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Напомним, ранее аналитики американского издания отметили, что на сегодняшний день воздушное пространство России, защищенное многоуровневой системой противовоздушной обороны (ПВО, представляет из себя «настоящее минное поле» для самолетов противника.

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