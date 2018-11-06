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Лукашенко пригрозил НАТО ракетами в ответ на базу в Польше

Политика

Также глава белорусского государства подчеркнул, что выступает против создания на территории страны российской военной базы

Минск, 6 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  В том случае, если активность Североатлантического альянса у белорусских границ будет нарастать, республике может понадобиться «более эффективное» ракетное оружие. Об этом 6 ноября на встрече в Минске с группой аналитиков из США заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, переоснащение армии страны может быть произведено, если военный блок НАТО «продолжит запугивать» Белоруссию и создаст военную базу «Форт Трамп» в Польше.

В то же время глава белорусского государства подчеркнул, что выступает против создания на территории страны российской военной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения в Польше американской военной базы Белоруссия будет вынуждена разместить на своей территории дополнительную военную инфраструктуру.

Читайте также: Лукашенко: Минск и Москва ответят на размещение базы США в Польше

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Внешняя политика Белоруссии
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