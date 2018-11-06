Крупнейшие города Украины вошли в рейтинг самых грязных в Европе

Киев, , 11:14 — REGNUM Киев занял десятое место в рейтинге наиболее загрязнённых городов Европы, сказано в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованном на сайте Numbeo.

В список из 76 самых грязных городов вошли также Львов и Харьков — 30-е и 31-е место соответственно.

Москва заняла 19-ю позицию, Минск — 45-ю.

На первом и третьем местах находятся македонские Тетево и Скопье, на втором месте — итальянский Неаполь.

Самыми чистыми признаны: столица Финляндии Хельсинки, столица Исландии Рейкьявик, а также швейцарский город Цюрих.

Напомним, согласно исследованиям компании AirHelp, киевский аэропорт «Борисполь» вошёл в десятку наихудших аэропортов мира.

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