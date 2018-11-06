Вторник, 6 Ноября 2018 года
12:56:42 МСК

Крупнейшие города Украины вошли в рейтинг самых грязных в Европе

Общество

Москва и Минск гораздо чище

Киев, 6 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  Киев занял десятое место в рейтинге наиболее загрязнённых городов Европы, сказано в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованном на сайте Numbeo.

В список из 76 самых грязных городов вошли также Львов и Харьков — 30-е и 31-е место соответственно.

Москва заняла 19-ю позицию, Минск — 45-ю.

На первом и третьем местах находятся македонские Тетево и Скопье, на втором месте — итальянский Неаполь.

Самыми чистыми признаны: столица Финляндии Хельсинки, столица Исландии Рейкьявик, а также швейцарский город Цюрих.

Напомним, согласно исследованиям компании AirHelp, киевский аэропорт «Борисполь» вошёл в десятку наихудших аэропортов мира.

Читайте также: Киевский аэропорт вошёл в десятку худших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить