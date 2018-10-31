Путин: Популяризация русского языка — приоритет для России

Москва, , 15:05 — REGNUM Приоритетом для политики России является сохранение и популяризация русского языка. Для его продвижения только по линии Россотрудничества ежегодно повышают квалификацию около 5 тыс. зарубежных учителей-предметников и педагогов дошкольного образования. Об этом сегодня, 31 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, ситуация в мире — непростая. Увеличиваются напряжённость и непредсказуемость. Подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. В частности на Украине и в Прибалтике ведётся борьба с памятниками и с русским языком. Людей запугивают и терроризируют. Стремление человека сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается.

«Российские власти не собираются мириться с такой ситуацией. Мы намерены решительно защищать права и интересы наших соотечественников, проживающих за рубежом, используя для этого все имеющиеся международные механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит отметить, что при его участии в 20 странах уже создано 26 центров правовой помощи», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, на VI Всемирный конгресс российских соотечественников съехались более 700 участников из 98 стран. Форум продлится два дня — с 31 октября по 1 ноября. Предыдущий конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года.

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