Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ до 2025 года

Москва, , 14:20 — REGNUM Сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин подписал Указ «О концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 гг.», сообщается на сайте Кремля.

Основная цель новой миграционной политики — защита и сохранение русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного кода.

Совершенствование миграционного законодательства РФ предполагает прежде всего установление простых, понятных для граждан и исполнимых правил, отвечающих цели, принципам и задачам миграционной политики, свободных от административных барьеров.

Обеспечить реализацию концепции государственной миграционной политики, составить план мероприятий и докладывать о ходе реализации концепции поручено правительству РФ. Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 31 октября 2018 года.

Читайте также: Правительство РФ увеличило квоты для иностранных работников на 2019 год

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России определило потребности в привлечении иностранных работников в 2019 году. В будущем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В прошлом году их численность составляла 140 тыс. 423 человека.

Подробнее на эту тему: Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников