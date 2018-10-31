Путин пообещал защищать права и интересы соотечественников

Москва, , 13:58 — REGNUM В последние годы возрастает число угроз и репрессий над соотечественниками за рубежом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

«Ситуация в мире непростая: увеличивается напряжённость и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости между государствами. В ход идут и русофобия, и другие формы крайнего агрессивного национализма», — заявил Путин.

«На Украине, в странах Прибалтики, в ряде других государств, «переписывается история, ведётся борьба с памятниками, с русским языком, людей запугивают и просто терроризируют», подчеркнул президент.

Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляются преступлением, сепаратизмом. Для некоторых соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии, грубо попирается право на свободу слова и сбережение традиций, продолжил он.

«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы», — заверил президент.

В частности, Россия продолжит оказывать содействие Фонду поддержку и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом — при его участии в 20 странах создано 26 центров правовой помощи, оказана грантовая поддержка 200 проектам, проведено более 50 мероприятий, включая курсы по подготовке молодых правозащитников.

Всего благодаря фонду юридическую помощь получили свыше 70 тыс. человек. Помимо этого по линии Россотрудничества продолжат работу по сбережению и развитию за рубежом русского языка.