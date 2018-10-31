Путин: За 12 лет в Россию переехали около 800 тыс. соотечественников

Москва, , 14:45 — REGNUM Сегодня, 31 октября подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики, которая направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких правил приобретения российского гражданства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, многие бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Необходимо и дальше двигаться в этом направлении. Кроме того, продолжится совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию.

«В течение 12 лет, за время действия программы, 66 субъектов РФ переехал около 800 тысяч человек. И число желающих вернуться на Родину в последние месяцы растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями. Проблем еще очень много, но постепенно будем избавляться от них», — отметил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин подписал Указ «О концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 гг.». Основная цель новой миграционной политики — защита и сохранение русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России.

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