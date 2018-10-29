О войне в странах и между странами: Радио REGNUM

Москва, 29 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Российские саперы разминировали 19 тысяч зданий и сооружений в Сирии;
- Депутат Рады призвала взрывать военные склады в России;
- «Нападением на человечество» назвал атаку в Питтсбурге президент США;
- Как Россия преподала урок Великобритании в ВТО;
- В Белогорске 700 млн рублей ушли на «картонные» дома.
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Читайте ранее в этом сюжете: Как народу попасть в ту Россию, о которой рапортуют власти: Радио REGNUM