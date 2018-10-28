Трамп назвал атаку в Питтсбурге «нападением на человечество»

Спрингфилд, США, , 03:38 — REGNUM Атакой на всё человечество назвал президент США Дональд Трамп нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания), жертвами которого стали 11 человек. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс.

Трамп заявил, что правоохранители в условиях ЧП действовали «потрясающе». Стрельбу в синагоге он назвал «злой антисемитской атакой», которая направлена против каждого, против всего человечества.

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Яд антисемитизма можно уничтожить только сообща, добавил он и заявил о намерении посетить Питтсбург. При этом глава США не уточнил, когда именно собирается предпринять такую поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября вооруженный мужчина открыл огонь в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. Погибли 11 человек, еще шестеро ранены. Самого нападавшего ранили полицейские, он доставлен в больницу.

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