Депутат Рады Черновол призвала взрывать военные склады в Донбассе и России

Киев, , 07:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Татьяна Черновол, которая также входит в состав коллегии МВД Украины и является советником министра внутренних дел, призвала взрывать военные склады на территории Российской Федерации. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой», накануне, 27 октября.

Черновол напомнила, что на Украине в последнее время взорвалось уже несколько военных складов с боеприпасами. В провокационной манере депутат заявила, что такие же склады есть на территории народных республик Донбасса и «на границе с Украиной с российской стороны».

Затем она посетовала, что не было «никакого ответа на диверсии на украинских складах», намекая на то, что склады на территории ДНР и ЛНР, а также России нужно взрывать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября на Украине взорвался очередной военный склад с боеприпасами, расположенный в Черниговской области. Все представители украинских властей практически в один голос закричали, что за взрывами якобы стоит России. Однако все расследования, которые проводились после взрывов на других складах обычно ничем вменяемым не заканчивались и реальные виновники никогда не назывались. Более того, все эти взрывы на складах происходили накануне ревизии.