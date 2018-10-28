Сирия: российские саперы разминировали 19 тысяч зданий и сооружений

Дамаск, , 15:28 — REGNUM Недавно проходило пятое совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров по диалогу. На этом мероприятии министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил интересные цифры: за время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики российские инженерные войска провели разминирование шести с половиной тысяч гектаров территории, полутора тысяч километров дорог и девятнадцати тысяч зданий и сооружений.

Московский противоминный центр ВС РФ, находящийся в подмосковном Нахабино, располагает большой выставкой различных взрывных устройств, которые были обезврежены в Сирии. Значительную часть этой коллекции составляют так называемые мины-сюрпризы или мины-ловушки.

Данные устройства рассчитаны на обычную человеческую психологию. Любой предмет может быть переоборудован в устройство, которое несет смерть. Это обыкновенная книга, телефон, домашняя техника и даже детские игрушки.

Большого искусства достигли сирийские боевики в минировании дорог. Методика поиска фугасов и мин нашими инженерными войсками была отработана практически, широко использовался опыт войны в Афганистане и Чечне. Российским саперам приходилось находить взрывные устройства, казалось бы, в однородном, монолитном асфальтовом покрытии.

Здесь исламисты шли на разные хитрости: использовали выбоины в дорожном полотне, углубления колеи, лужи с водой. Часто самодельные взрывные устройства устанавливались на обочине дороги или в месте объезда.

Российские инженерные войска принимали активное участие в спасении культурного наследия Сирии и мира. Им дважды приходилось разминировать древнюю Пальмиру: в 2016 и 2017 годах. Сложность данной работы была в том, что практически нельзя было применять обезвреживание взрывных устройств методом подрыва, т.к. надо было сохранить эту сокровищницу мировой культуры.

Но наши саперы сделали свою работу очень качественно. Благодаря их самоотверженному ратному труду этот памятник культуры переживает вторую жизнь, появилась возможность без риска для жизни вести реставрационные и восстановительные работы.