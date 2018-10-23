США подбираются к границам РФ, Латвия лечит военных Украины: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/783.

Читайте ранее в этом сюжете: О готовности Ирана к диалогу с США и военной мощи России: Радио REGNUM