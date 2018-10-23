США подбираются к границам РФ, Латвия лечит военных Украины: Радио REGNUM

Москва, 23 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Монголия может стать посредником на переговорах Японии и КНДР;
- США расширяют эстонскую авиабазу;
- Украинских военных будут лечить за счёт Латвии;
- «23 оклада» воронежского вице-губернатора оказались законны;
- В Екатеринбурге намерены снести объект архитектурного наследия.
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