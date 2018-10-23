Расширение авиабазы в Эстонии: инвестор США

Таллин, , 13:38 — REGNUM На военной авиабазе «Эмари» в Эстонии состоялась торжественная церемония открытия нескольких объектов инфраструктуры. Об этом сообщает новостной эстонский портал err.ee.

Новая инфраструктура нацелена на улучшение воздушно-десантных возможностей для поддержки воздушных операций НАТО, говорится в пресс-релизе Генерального штаба Эстонии.

Сообщается также, что все работы на базе осуществлялись за счет средств, инвестированных США в рамках программы по усилению американского военного присутствия в Европе. Всего на авиабазе были открыты новые объекты на сумму 14 миллионов долларов.

На церемонии открытия министр обороны Юри Луик заявил, что новые объекты инфраструктуры в Эмари позволят увеличить количество принимаемых самолетов, а также расширят возможности по выполнению задач в рамках каких-либо операций

«Разработка широко используемой инфраструктуры позволит союзным силам, таким как военно-воздушные силы США, быстро развернуть и начать операцию», — сказал Луик.

Луик также не забыл напомнить, что именно после «начала российской агрессии в Украине», Эстония выразила желание расширить присутствие союзников в странах Прибалтики.

«Через несколько дней в Эстонию прибыли ВВС США. Это показало серьезность приверженности общей цели», — заявил министр обороны.

Среди объектов, в которые США инвестировали миллионы евро, числятся перрон для перевозки и снаряжения боеприпасов, ангар для самолетов, операционный центр для эскадрильи. Также появилась и новая дорога, ведущая на склад боеприпасов.

«Развитие авиабазы «Эмари» длится уже более десятилетия, и этот процесс все еще продолжается. Новые объекты очень важны для нас и играют важную роль в устойчивости ВВС», — отметил полковник Рийво Вальге.

По его словам, более фундаментальная цель авиабазы заключается в увеличении пропускной способности воздушного пространства за счет воздушных операций, материально-технической поддержки самолетов и передачи эстонских и союзных войск.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военно-воздушная база «Эмари» была открыта в 1945 году и использовалась ВВС СССР для базирования тяжелых бомбардировщиков (позывной «Вязовка»). В 1996 году согласно межгосударственному договору бывшая база после демонтажа военно-технического оборудования была передана Россией Эстонии. В январе 2014 года аэродром вошел в систему обеспечения безопасности воздушного пространства прибалтийских государств НАТО наряду с аэродромом в Шауляе (Литва). В порядке ротации здесь осуществляют боевое дежурство воздушные подразделения стран-членов НАТО, а также регулярно проводятся учения ВВС США. Время полёта от Эмари до Санкт-Петербурга менее 15 минут.

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