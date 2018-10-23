Украинских военных вылечат в Юрмале за счет бюджета Латвии

Рига, , 13:33 — REGNUM В национальном реабилитационном центре «Вайвари» 18-дневный курс лечения начали восемь пострадавших в военном конфликте на Украине. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает новостной портал Латвии Grani. lv со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Латвии.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия продолжит оказывать помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Украине.

«Правительство Латвии решило продолжить оказание медицинской помощи и реабилитации украинским солдатам и гражданским лицам, раненным или пострадавшим в результате российской агрессии против Украины. Это часть постоянной поддержки наших украинских друзей», — написал Ринкевич.

Сообщается, что кабинет министров планирует выделить министерству иностранных дел, министерству благосостояния и министерству здравоохранения 34 000 евро на реабилитацию людей, пострадавших во время военного конфликта на Украине. С просьбой о продолжении программы обратился Киев. Средства будут выделены из программы госбюджета на непредвиденные расходы.

На сайте латвийского внешнеполитического ведомства также отмечается, что программа по реабилитации лиц, пострадавших в конфликте, началась в Латвии в 2014 году. В общей сложности за все время с помощью государственных программ поддержки реабилитацию прошли 27 военных с Украины, которые получили травмы в ходе военных столкновений на востоке страны.

Напомним, гражданская война, развязанная украинскими властями, продолжается в Донбассе с 2014 года. Киев не признал независимость ДНР и ЛНР, заявил, что территории республик «оккупированы Россией», и начал военную операцию против собственных граждан. Однако вооруженные силы республик смогли дать отпор украинским войскам таким образом, что Украине пришлось дважды подписать Минские соглашения, которые украинской стороной не выполняются.