Япония и КНДР могут избрать Монголию посредником на переговорах

Улан-Батор, , 13:41 — REGNUM О встрече высокопоставленных представителей разведывательных сообществ Японии и КНДР, состоявшейся в начале октября в Улан-Баторе, сообщили японские СМИ, в том числе агентство Kyodo. Монгольская пресса вынуждена ссылаться на эти источники: официальные лица страны хранят молчание.

Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM аналитики склоняются к тому, что встреча действительно состоялась. Монголия стремится занять свое место на политической арене: к примеру, власти страны не раз предлагали сделать Монголию площадкой для встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Напомним, что 16 марта 2018 года руководитель администрации президента Монголии Зандаахуугийн Энхболд провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР О Сын Хо. Монгольский чиновник выразил поддержку инициативам КНДР, направленным на укрепление мира и безопасности в регионе, и подчеркнул готовность организовать саммит КНДР и США в Монголии. Об этом же говорил и министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая прошла на полях IV Восточного экономического форума.

И аналитики считают возможность проведения этой встречи вполне вероятной.

«Правительство Синдзо Абэ старается выполнить предвыборные обещания. Одно из них — вернуть в родину похищенных северокорейской разведкой японцев. Думаю, что для выполнения этого обещания им придется использовать Монголию. Япония предложила составить список имен похищенных японцев и создать спецпредставительство в Пхеньяне по этому вопросу. Но КНДР не дала ответа. И вполне вероятно, что именно в Монголии сторонам удобно проводить встречи представителей двух стран. Полагаю, что встречаться в Японии им неудобно. Монголия и Япония по этому поводу договорились, а КНДР все устраивает. В этом году состоялось много международных саммитов, но Корея и США не очень старались обеспечить участие Японии в этих встречах. Монголия же всегда поддерживает Японию и активно с ней сотрудничает. Высока вероятность того, что если состоится саммит глав Японии и КНДР, то местом его проведения станет Монголия. Возможно, и обмен похищенными гражданами пройдет на территории Монголии», — полагает исследователь Института международных исследований Академии наук Монголии Ихбаярын Энхболд.