Россия и Индия готовятся подписать ряд военных контактов

Москва, , 08:52 — REGNUM Россия и Индия намерены продолжить сотрудничество в военно-технической сфере и заключать ряд договоров. В настоящее время часть их них уже практически полностью готова для подписания. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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Россия и Индия заключат контракт на поставку С-400 в рамках визита Путина

«По ряду контрактов очень высокая степень готовности», — цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом. На сегодня, 5 октября, запланирована центральная часть визита. Состоятся переговоры лидеров двух государств по вопросам международной и региональной политики.

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Кроме того президент и премьер-министр подпишут ряд договоров, в числе которых контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма контракта достигает $5 млрд.

Напомним, решение о закупке у России пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» было принято правительством Индии в конце сентября.

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