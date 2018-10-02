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Россия и Индия заключат контракт на поставку С-400 в рамках визита Путина

Политика

Индия закупит пять российских ЗРК С-400 на общую сумму более $5 млрд

Москва, 2 октября 2018, 18:58 — REGNUM  Контракт на закупку Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400 будет подписан в рамках предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщил 2 октября помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Ключевой особенностью этого визита станет подписание контракта на поставку ЗРК С-400 в составе пяти полков. Сумма сделки — свыше $5 млрд», — сказал Ушаков.

Напомним, в конце сентября комитет по безопасности при правительстве Индии принял окончательное решение о заключении с Россией контракта на закупку пяти комплексов С-400 «Триумф». Соответствующее межправительственное соглашение стороны подписали ещё в октябре 2016 года.

Визит президента России Владимира Путина в Индию запланирован на 4−5 октября.

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