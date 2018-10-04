Нью-Дели, , 17:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, сообщает 4 октября пресс-служба Кремля.

Глава российского государства проведет неформальный ужин с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Центральная часть визита состоится 5 октября. Запланированы переговоры президента России и премьер-министра Индии.

Пресс-служба подчеркивает, что российско-индийские отношения носят характер двустороннего особо привилегированного стратегического партнёрства, которое главы государств намерены расширить.

Будут обсуждаться вопросы международной и региональной политики, а также президент и премьер-министр подпишут ряд договоров.

Кроме того, Владимир Путин планирует побеседовать с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявляли, что в ходе планового визита президента России в Индию должно состояться подписание контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма контракта достигает $5 млрд.

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