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Президент России Владимир Путин прибыл в Индию

Политика

Официальный визит президента РФ рассчитан на 4 и 5 октября

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин прибыл в Индию

Нью-Дели, 4 октября 2018, 17:46 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом, сообщает 4 октября пресс-служба Кремля.

Глава российского государства проведет неформальный ужин с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Центральная часть визита состоится 5 октября. Запланированы переговоры президента России и премьер-министра Индии.

Пресс-служба подчеркивает, что российско-индийские отношения носят характер двустороннего особо привилегированного стратегического партнёрства, которое главы государств намерены расширить.

Будут обсуждаться вопросы международной и региональной политики, а также президент и премьер-министр подпишут ряд договоров.

Кроме того, Владимир Путин планирует побеседовать с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявляли, что в ходе планового визита президента России в Индию должно состояться подписание контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма контракта достигает $5 млрд.

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Читайте ранее в этом сюжете: Путин 4-5 октября проведет переговоры с руководством Индии

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