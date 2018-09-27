Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM Индия закупит у России пять зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Окончательное решение подписать с Москвой соглашение о поставках ЗРК было принято накануне, 26 сентября, на заседании комитета правительства страны по безопасности, сообщает газета Times of India.

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«Не в ущерб себе»: Россия снизила цену на С-400 для Индии

По некоторым данным, контракт на поставку Индии систем ПВО может быть подписан на следующей неделе в ходе встречи на высшем уровне, которая состоится в Дели, пишет Интерфакс. Напомним, на начало октября запланирован визит президента России Владимира Путина в Индию.

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Как сообщало ИА REGNUM, межправительственное соглашение о продаже Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» было заключено в октябре 2016 года, однако до сих пор соответствующий контракт не подписан. В августе стало известно о том, что при определении окончательной цены на зенитные ракетные системы для Индии Москва пошла на уступки и снизила цену, однако «не в ущерб себе».

Добавим, что Индия намерена приобрести у РФ С-400 на общую сумму 400 млрд рупий, что составляет примерно $5,93 млрд. Такое решение было принято в мае 2018 года после визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Сочи. При этом в Нью-Дели заверили, что санкции США этому не помешают.

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