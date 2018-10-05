«Старая гвардия»? – В Хабаровске обсуждают тандем Фургала с Ишаевым

Хабаровск, , 06:49 — REGNUM В Хабаровском крае активно обсуждают формирование нового правительства губернатора Сергея Фургала. Граждане обсуждают распространившуюся из неподтвержденных источников информацию о том, что ключевые посты в новом кабинете могут занять люди из команды экс-губернатора Хабаровского края и экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Жители неоднозначно восприняли такую возможность и полагают, что главная ставка должна быть сделана не на прошлое, а на будущее. Вместе с тем, люди признают опыт Ишаева и считают, что его можно использовать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте правительства Хабаровского края, в перечне должностных лиц, сразу несколько ключевых постов сейчас опубликованы без имен и фамилий и с приставкой «ио». Исчезли из перечня высокопоставленные чиновники — это вице-губернатор Сергей Щетнев, первый зампред правительства по экономическим вопросам Василий Шихалев, первый зампред по внутренней политике Виктор Марценко, первый зампред по вопросам социального развития Владимир Чаюк, министр социальной защиты Николай Цилюрик, руководитель секретариата Виталий Тюлькин, министр юстиции Ирина Шашкова.

Останутся ли эти чиновники на своих постах или их заменят на других — пока не ясно, официально ничего пока не объявляется, что вполне понятно: процесс формирования нового правительства только начался.

В Хабаровске не утихают разговоры о том, что в новое, коалиционное, правительство Сергея Фургала могут прийти люди экс-губернатора и экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

В частности, уже названа одна фамилия — Юрий Оноприенко, который во время правления Виктора Ишаева работал как спикером Законодательной Думы, так и первым заместителем председателя правительства по вопросам строительства и ТЭК. В правительстве Фургала ему прочат пост министра юстиции.

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В Хабаровском крае Виктор Ишаев пользуется огромным авторитетом — несмотря на то, что он давно покинул пост руководителя региона, даже в социальных сетях его до сих пор называют «Хозяином». Сменивший его на посту главы региона в 2009 году Вячеслав Шпорт ни разу не был удостоен жителями края такого «титула». Тем не менее, жители Хабаровского края неоднозначно восприняли идею формирования нового правительства из «старой гвардии».

«Сложный вопрос. Я очень уважаю Виктора Ивановича Ишаева, как, думаю, многие в крае. Но сейчас общественный запрос другой. Он связан с обновлением, с молодежью. В новом правительстве нужны профессионалы, имеющие сегодня авторитет в профессиональных, отраслевых кругах. Нужны люди, которые работают, умеют и знают, как работать сегодня, а не вчера. Конечно, нет ничего плохого, чтобы использовать опыт Виктора Ишаева, его возможности, знание региона. Ведь пока у Сергея Фургала нет своей команды. Но это использование должно быть точечным. Повторю, ставку нужно делать на молодые кадры», — считает член общественного Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров.

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«Новый губернатор края Сергей Фургал сейчас находится в очень сложном положении. И все его дальнейшие шаги зависят от того, как быстро и насколько эффективно он сформирует новое правительство. Да, он победил на выборах. Но готов ли он был к этой победе? В том смысле — а была ли у него уже на стадии выборов команда, готовая сразу прийти и начать работать? Увы, нет, не было. Новому губернатору необходимо в кратчайшие сроки понять, в каком состоянии находится регион. А сделать это без опоры на отраслевые министерства, на профессионалов, которые там должны работать, не получится. Я думаю, Сергею Фургалу сейчас очень непросто. Возможно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский поможет ему с кадрами — откуда-нибудь из центра России. Сейчас ЛДПР нужно «держать лицо» — ведь помимо Хабаровского края за ними теперь ещё и Владимирская область. И губернаторы от ЛДПР должны показать очень эффективную работу. Если говорить о формировании правительства старыми кадрами из команды Виктора Ишаева, то это возможно, но, разумеется, не все правительство. Ишаев пользуется уважением людей в регионе. И какие-то кадры из его команды, его имя могут сыграть положительную роль. Но в любом случае, Фургалу нужно сформировать правительство быстро и эффективно. Это очень неплохо, что он хочет создать коалиционное правительство. Так поступают во многих странах мира, это довольно успешно работает. Это будет соответствовать запросу общества на обновление. Не имеет большого значения кто придет, важно, чтобы команда была эффективной», — поделился мнением политолог Валерий Чудесов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2018 года в ходе второго тура губернаторских выборов победу одержал депутат ГД РФ от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал 69,62% голосов, его соперник Вячеслав Шпорт получил всего 27,91%.

Фургал намерен создать коалиционное правительство, которое, по его выражению, будет «не партийным, а профессиональным». Он намерен существенно сократить расходы на содержание госаппарата и уже сократил три министерства с дублирующими функциями.

Сенатором от Хабаровского края впервые в его истории стала женщина — не единоросс. Елена Грешнякова была депутатом Заксобрания Хабаровского края (ЛДПР).

С окончанием выборов губернатора проблемы, которые накопил Хабаровский край за время правления Вячеслава Шпорта, никуда не делись. Одна из важнейших — огромный госдолг, который приблизился к 47 млрд рублей. Есть и другие — обманутые дольщики, здравоохранение, образование и прочее. И времени на раскачку у нового губернатора нет.