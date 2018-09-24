Нового губернатора Хабаровского края впереди ждёт самое сложное

Хабаровск, , 11:54 — REGNUM Политологи, хотя и предсказывали исход второго тура голосования на выборах губернатора Хабаровского края, тем не менее, по итогам подсчёта голосов избирателей, благодарят избирком региона за принципиальность и смелость, которыми не смогли отличиться на выборах 16 сентября представители избиркомов соседнего Приморского края. Ведущий политолог Дальнего Востока, кандидат политических наук, эксперт Центра социальных инноваций «Черный куб» Наталья Коломейцева, считает, что у победителя второго тура выборов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала впереди самое сложное — договориться с региональной думой, депутаты в которой в большинстве своём представители «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Во-первых, нужно поздравить ЦИК РФ с настоящими выборами, которые состоялись в Хабаровском крае. Глас народа был услышан. Во-вторых, поблагодарить избирательную комиссию Хабаровского края за большую принципиальность и смелость, на которые оказалась не способна избирательная комиссия Приморского края, в отношении которой приморцы все ещё ждут сатисфакций», — прокомментировал ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

Эксперт считает, что институт выборов в Хабаровском крае реабилитирован, а протестный настрой избирателей кандидат от «Единой России» и его команда усилили сами, своими же действиями.

«Избиратели Хабаровского края сделали свой выбор, правильный он или нет, покажет время, но то, что институт выборов в этом регионе реабилитирован, это уже факт. Люди ещё раз напомнили всем, что первоисточником власти в стране являются именно они! Да, именно те люди, которые «не ходят на выборы», их большинство. То что голосование в Хабаровском крае было протестным не вызывает ни у кого сомнений. Нелепые попытки Шпорта «договориться» с оппозицией, безусловно, явились спусковым механизмом для высокой явки именно этой части избирателей», — считает Юрий Коломейцев.

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Политологи не упускают из вида, что эффективность работы губернатора на территории во многом зависит от выстроенных взаимоотношений с депутатами краевой думы. И кандидату от КПРФ придётся договариваться с региональными депутатами.

«Фургал победил с большим отрывом. В момент голосования людям было уже неважно, как он будет работать, потому что люди голосовали протестно. Как сказала одна избирательница в социальных сетях: «на зло врагам, на радость маме». Жители Хабаровского края решили поступить так, потому что в одном кандидате они были уверены точно, а именно в том, что его они точно не хотят. Поэтому победил Фургал.

Понятно, что избиратели могут и пожалеть об этом, но это будет потом. Система органов управления регионов устроена так, что работать эффективно губернатор сможет, только имея большинство в законодательном органе региона, которое его поддерживает. В ином случае его работу легко смогут дискредитировать депутаты, ибо от них слишком многое зависит. Теперь Фургалу придётся встраиваться в систему, но как он это будет делать пока непонятно. В любом случае, если он задержится, то ему придётся сделать всё, чтобы законодательный орган Хабаровского края был к нему лоялен. Конечно многие поспорят, ведь мы привыкли, что администрация губернатора и законодательный орган региона вроде бы как всегда действуют в унисон, но только при том, что законодательный орган эту администрацию и губернатора поддерживает простым или даже квалифицированным большинством. Если он в оппозиции губернатору, то поверьте политическая сила законодательного органа региона станет для всех весьма ощутимой», — прокомментировала Наталья Коломейцева.

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В Законодательной думе Хабаровского края из 35 действующих депутатов 29 являются членами «Единой России», 3 — ЛДПР, 3 — КПРФ. Сможет ли Сергей Фургал выстроить эффективную работу с единороссами?

Отметим, что у нынешнего состава хабаровской думы полномочия истекают в сентябре 2019 года. Так что уже через год новый губернатор может попробовать сформировать «под себя» и законодательный орган региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора победил Сергей Фургал (ЛДПР). За него отдали свои голоса 69,62% избирателей. Действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт смог набрать только 27,91%.

В Приморье второй тур выборов главы региона состоялся 16 сентября, его итоги признаны недействительными из-за нарушений при подсчёте голосов.

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