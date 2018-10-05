Люди бегут: Хабаровский край потерял 5 283 человека за 8 месяцев 2018 года

Хабаровск, , 04:13 — REGNUM Хабаровский край продолжает терять население. За 8 месяцев 2018 года население региона уменьшилось ещё на 5 283 человека. Разрекламированная на IV ВЭФ и прочих высоких форумах «Демографическая политика ДФО до 2025 года» не помогает остановить отток населения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января по август 2018 года из Хабаровского края уехали навсегда 38 193 человека. Уезжали хабаровчане преимущественно на Кубань, в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, в Калининград.

За этот же период в регион прибыли 32 910 человек. Приезжают из ЕАО, Забайкалья, Бурятии, Омской области и республики Дагестан.

Также выросла миграционная активность в обмене населением со странами СНГ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 13%. За 8 месяцев 2018 года она составила 9 048 человек. Чаще приезжают из Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, написанные в Московских министерствах программы по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке не работают. Структуры, ответственные за развитие макрорегиона, не устают заявлять, что ситуация улучшается. Так, в июле 2018 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что «хотя отток населения снизить не удалось, но, по сравнению с 2013 годом, он снизился в два раза». Однако слова полпреда — не более, чем лукавство и игра с цифрами. В 2012 году население ДФО уменьшилось на 19,88 тыс. человек. Тогда же было создано первое в истории России Министерство по развитию Дальнего Востока, расквартированное почему-то в Москве. В 2013 году демографические потери региона составили уже 33,04 тыс. В 2014 году потери действительно снизились — до 20 тыс. Но это был пик кризиса, который Дальний Восток переживал особенно тяжело. Намертво встал рынок недвижимости. Люди не могли продать жильё, а следовательно, не могли уехать — в смысле сняться с регистрационного учета. Но уезжали всё равно — сдавая жильё или просто закрывая его на замок.

Кризис продолжался и в 2015 году, но даже он не остановил отток — минус 16 052 человек.

В 2017 году Дальний Восток потерял 17,4 тыс. человек. За первые четыре месяца 2018 года года — минус 20 тыс. человек.

Интересны методы, которыми чиновники Минвостокразвития и связанные с ними структуры «пытаются» улучшить демографическую ситуацию в ДФО. Так, на IV ВЭФ, представителями АРЧК ДВ было заявлено, что регионам ДФО окажут помощь в реализации «Демографической политики Дальнего Востока до 2025 года». «Демографическая политика ДФО…» — огромный труд, совершенно бессмысленный с практической точки зрения. В ходе ВЭФ почему-то было заявлено, что помогать улучшать демографию будут только трём регионам — Приморью, Якутии и ЕАО. Как быть остальным регионам — представители АРЧК не сказали. Улучшать демографическую ситуацию в обозначенных, да и в других регионах ДФО планируется пропагандой здорового образа жизни, поддержкой программы мобильности трудовых ресурсов. Для местных жителей, по уже сложившейся традиции, ничего не предусмотрено.

Глава общественной палаты Валерий Фадеев в ходе работы форума «Сообщество», завершившего работу на Сахалине 4 октября, резко раскритиковал работу структур, отвечающих за развитие ДФО, заявив, что никаких успехов не видно. Фадеев привёл пример из советского прошлого, когда приезжающим и живущим на Дальнем Востоке давали жильё и платили высокие зарплаты, и регион действительно развивался.