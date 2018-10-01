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Хабаровский губернатор Сергей Фургал сократит три министерства

Политика

Расходы на содержание аппарата будут существенно урезаны

Хабаровск, 1 октября 2018, 11:19 — REGNUM  Хабаровский губернатор Сергей Фургал сократит три министерства и существенно урежет расходы на содержание аппарата правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал дал поручения по изменениям в структуре правительства края и существенному сокращению расходов на содержание госаппарата.

В частности, глава региона сообщил, что подготовлена новая организационная структура и штатное расписание правительства края.

«Будет полностью сокращено три министерства. Органы власти мы будем структурировать под конкретные отрасли, за которые будет отвечать один человек. Например, по сельскому хозяйству. Сейчас есть минсельхоз и есть министерство пищевой и перерабатывающей промышленности. Но не может сельское хозяйство отдельно работать от переработки и торговли. Поэтому они войдут в единое министерство. Моя цель — централизация управления — чтобы задачи, которые будут ставиться, не расплывались по разным ведомствам. Я хочу, чтобы за каждое порученное дело отвечало конкретное должностное лицо. Будем убирать дублирующие функции», — сказал Сергей Фургал.

Помимо этого, будет существенно сокращено количество заместителей председателя правительства края. Также Фургал поручил региональному минфину подготовить предложения по сокращению расходов на содержание госаппарата на 20−25%:

«Тратилось на содержание госаппарата неразумно много. Тратиться будет на порядок меньше, ровно столько, сколько нужно для эффективной работы», — подчеркнул глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал, теперь уже экс-депутат ГД РФ от ЛДПР, одержал уверенную победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Его соперником был действующий на протяжении более 9 лет глава региона Вячеслав Шпорт. В ходе голосования Фургал набрал 69,57% голосов, Шпорт 27,97%.

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