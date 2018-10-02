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Премьер Испании о ситуации в Каталонии: «Насилие – это не выход»

Политика

В столкновениях с полицией в ходе акций протеста по случаю первой годовщины референдума о независимости региона пострадали десятки стражей порядка

Мадрид, 2 октября 2018, 12:18 — REGNUM  Премьер-министр Испании уверен, что ситуацию в Каталонии необходимо вернуть в нормальное русло, а не усугублять. Об этом Педро Санчес заявил 2 в Twitter.

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«Каталонская политика должна вернуться в парламент», — написал Санчес в социальной сети. — Президент Торра должен выполнять свои обязанности и не ставить под угрозу политическую нормализацию, поощряя радикалов к осаде институтов, которые представляют всех каталонцев».

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: В Барселоне сняли флаг Испании с правительственного здания

Премьер-министр страны уверен, что «насилие — это не выход».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в годовщину референдума о независимости Каталонии, в регионе демонстранты перекрыли основные автомагистрали и железнодорожный вокзал. Также сторонники независимости устроили акцию у здания представительства правительства Каталонии в провинции. Толпе удалось пробраться в здание и снять с него испанский флаг. Всего на митинг и шествие в Барселоне собрались свыше 180 тыс. человек. Избежать столкновений с полицией не удалось. Пострадали почти 30 стражей порядка.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошёл референдум, в результате которого большинство проголосовало за выход региона из состава Испании. Спустя несколько дней глава женералитата Карлес Пучдемон заявил, что на основании результатов он провозглашает Каталонию независимой страной с формой правления в виде республики. Однако Мадрид не был настроен на какие-либо переговоры и никакой независимости Каталонии не признал.

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Референдум о независимости Каталонии
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