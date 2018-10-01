«Горячая осень» в Каталонии: на улицу вышло более 100 тысяч студентов

Мадрид, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в Барселоне и в ряде других городов Каталонии проходят демонстрации студентов, организованные при поддержке Комитетов защиты республики (CDR) и университетов региона. Молодые люди требуют признания результатов референдума 1 октября 2017 года, на котором каталонцы проголосовали за отделение от Испании.

Наиболее массовой стала акция протеста в Барселоне. Шествие по центру города началось с того, что протестующие студенты перекрыли проспект Диагональ, пространство перед Университетом Барселоны и улицу Гран-Виа. Дойдя до Главного полицейского управления на улице Лаетана, они написали перед ним на проезжей части девиз демонстрации — «1 октября, не забудем, не простим», передает Europa Press.

Профсоюз студентов Каталонии заявил, что всего в акциях протеста в Барселоне задействовано более 100 тысяч молодых людей. Профсоюз призывает продолжить «оккупацию» городских улиц и вечером, сообщает издание El Mundo.

В то же время, по сведениям Городской гвардии, до площади Сан Жауме добрались 13 тысяч протестующих. Еще 600 человек прошли по проспекту Грасиа, чтобы собраться перед биржей Барселоны.

Демонстрации студентов в Каталонии начались после того, как ранним утром произошли обещанные сторонниками независимости «неожиданные акции»: перекрытие дорог, захват железнодорожных путей в Жироне и блокировка нескольких центральных улиц Барселоны.

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