В Барселоне сняли флаг Испании с правительственного здания

Мадрид, , 17:05 — REGNUM В Барселоне сторонники независимости Каталонии сняли с правительственного здания испанский флаг и вывесили каталонский. Об этом сегодня, 1 октября сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Каталонии сторонники независимости перекрыли все основные автомагистрали региона и заблокировали железнодорожный вокзал в городе Жирона. Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны.

Однако вскоре железнодорожное сообщение было восстановлено.

В сообществах в социальных сетях сторонники независимости распространяют лозунг: «1 октября, не забудем, не простим». Комитеты защиты республики, в которые организовались сторонники независимости, вывели людей на улицы.

При этом глава Каталонии Ким Торра и весь его кабинет переместились в Сан-Жульян-де-Рамис в Жироне, чтобы снова вынести «наказ» 1 октября 2017 года на обсуждение. Речь идёт о декларации независимости Каталонии, которая была принята год назад.

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