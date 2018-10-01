Протесты в Каталонии: заблокированы автомагистрали и железная дорога

Каталония, Испания, , 12:40 — REGNUM Сегодня, 1 октября, в Каталонии оказались перекрыты основные автомагистрали региона и железнодорожный вокзал в Жироне, на улицы города вышли сотни протестующих. Такую акции в регионе устроили по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает La Vanguardia.

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Демонстранты перекрыли дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне. Также сторонники независимости устроили акцию у здания представительства правительства Каталонии в провинции. Толпе удалось пробраться в здание и снять с него испанский флаг.

Позднее железнодорожная компания Renfe сообщила о восстановлении движения высокоскоростных поездов Фигерас — Жирона — Барселона. С путей каталонские протестанты ушли примерно в 9:30 (10:30 по московскому времени).

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El País: Каталонская независимость — это миф

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 года в Каталонии прошёл референдум, в результате которого большинство проголосовало за выход региона из состава Испании. Спустя несколько дней глава женералитата Карлес Пучдемон заявил, что на основании результатов он провозглашает Каталонию независимой страной с формой правления в виде республики. Однако Мадрид не был настроен на какие-либо переговоры и никакой независимости Каталонии не признал.

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