«Действующая исполнительная власть в ряде регионов стала просто токсичной»

Якутск, , 08:13 — REGNUM Люди голосуют не за другую программу, не за лозунги и обещания, а за альтернативу действующей власти. Так объяснил корреспонденту ИА REGNUM итоги выборов в Хабаровском крае, Приморье, Владимирской области и Якутске, по итогам которых представители «Единой России» не смогли возглавить органы власти, политолог Виталий Обедин.

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23 сентября на выборах губернатора Хабаровского края с результатом 69,62% голосов победил представитель ЛДПР, депутат ГД РФ Сергей Фургал, жители Владимирской области также выбрали губернатором кандидата от Либерально-демократической партии Владимира Сипягина (57%). 16 сентября чуть не одержал победу во втором туре на выборах губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко, а Якутск по итогам голосования 9 сентября возглавила кандидат от Партии возрождения России Сардана Авксентьева.

«Лишь бы не Единая Россия!», «Эпоха единороссов идёт к закату», — комментируют итоги выборов жители Якутии в соцсетях.

Политолог Виталий Обедин считает объяснение таких итогов голосования усталостью народа от «Единой России» слишком простым.

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«Дело не только и не столько в «Единой России», которая давно уже представляет собой не партию, а номенклатурный лифт — крайне неудачный лифту социальному. Дело в токсичности действующей исполнительной власти. Люди голосуют не за другую программу, даже не за лозунги и обещания, а за сам факт альтернативы, — уверен эксперт. — Результат первого тура не заслуга самих кандидатов. Это отражение настроений людей, которым надоело «как есть». Им надоела не «Единая Россия», не конкретно губернатор (в Приморье, например, как бы предложили «свежее лицо»), а именно состояние общества, которое утратило веру в перспективу. А власть предлагает именно вариант с «как есть». Каким бы забавным и косноязычным ни был Андрей «Карасик» Тарасенко — он всё равно часть буксующей официозной системы, и его лицо — часть общего иконостаса».

При этом политолог подчеркнул, что альтернатива представителям системы в виде представителей парламентских партий тоже оставляет желать лучшего — ни Приморье, ни Хабаровской край не отличились наличием великих политических бойцов и стратегов.

«Андрей Ищенко успел и майдан с палаточным городком пообещать, и голодовку объявить, но потом быстро передумал. Вместо борьбы за фактически одержанную победу он фактически согласен на мошеннический третий тур, где с огромной вероятностью качественно проиграет новому кандидату от «Единой России». Сергей Фургал после своего неожиданного успеха вдруг идёт и натурально «делится» электоратом с действующим губернатором Вячеславом Шпортом! И видео совместное записывают, и совещание проводят, и на дамбу посмотреть ходят. Создалось полное впечатление, что кандидат сам испугался своего успеха. Можно сколько угодно рассказывать про его самостоятельность как политика и депутата Госдумы, но хабаровчане же знают, что в Госдуму в 2016 году Фургал прошел по квоте, предоставленной «Единой Россией» 18 регионам, где они просто не стали выставлять кандидатов-одномандатников…» — отметил Виталий Обедин.

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Ещё одной причиной проигрыша единороссов на сентябрьских выборах эксперт называет то, что «административный ресурс кандидатов от власти в виде подневольных бюджетников выбран и выдоен подчистую».

«Это примерно 30%, к которым — чтобы победить — надо добавлять свой собственный электорат, а его-то как раз и нет. Действующая исполнительная власть в ряде регионов стала просто токсичной», — объяснил Виталий Обедин.

Общественный запрос на альтернативу, по его мнению, дал свой результат и в Якутии, где набрал более 70% голосов на выборах главы региона единоросс Айсен Николаев.

«Получается, местами народ не устал? Но переведите взгляд с республики в целом на ее столицу — город Якутск, где проживает до трети всего населения региона и где тоже проходили выборы. Там другой кандидат от «Единой России» Александр Саввинов с внушительным отрывом проиграл вчерашнему «ноунейму». Как же так? Ведь это был полный и абсолютный протеже Николаева, на которого работал практически тот же штаб, у которого были в распоряжении те же огромные административные, финансовые и людские ресурсы, чьи агитационные материалы, выполненные по одному брендбуку, раздавали и разносили, просто вкладывая в агитационные материалы Николаева! Они шли в тандеме и не скрывали этого. Меж тем главного соперника Саввинова — Сардану Авксентьеву, действующего мэра Якутска — раскрутил с нуля (электоральная узнаваемость 2%) буквально за месяц выбитый из борьбы за пост депутат и предприниматель Владимир Фёдоров. Можно, конечно, сказать, мол, «люди выбирали личности, а не партии». Но мне кажется, свою роль сыграл общественный запрос на альтернативу и связанные с ней перспективы», — пояснил Виталий Обедин.

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Он также обратил внимание на то, что, баллотируясь на пост главы республики, бывший мэр Якутска Айсен Николаев активно эксплуатировал ошибки предыдущего правления, подчеркивал сложности, снимал и менял чиновников, не дожидаясь победы на выборах.

«Он всячески подчёркивал свою самостоятельность, даже был некоторый антагонизм с бывшим главой республики Егором Борисовым. Он не наследовал регион, а брал его. Сам. Это была альтернатива сложившейся номенклатуре. В ситуации же с городом Якутском, напротив, горожанам предлагалось голосовать именно за процедуру наследования власти — вот человек, который возьмёт все дела прошлого мэра, всё продолжит, всё сделает как надо. И потом будет хорошо. Только люди устали ждать, когда продолжатели, наследники и преемники сделают лучше. Они хотят увидеть, как кто-то пробует по-другому. Именно поэтому те же люди, которые голосовали за Айсена Николаева на участках, работавших в городе Якутске, тут же ставили галочки за Авксентьеву», — подытожил Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора победил Сергей Фургал (ЛДПР). За него отдали свои голоса 69,62% избирателей. Во Владимирской области больше голосов во втором туре голосования за главу региона набрал также кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (57%).

В Приморье второй тур выборов главы региона состоялся неделю назад, его итоги признаны недействительными из-за нарушений при подсчёте голосов. По данным краевой избирательной комиссии, во втором туре временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55%, Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ считают, что на участках в нескольких городах Приморья, где итоги подводили всю ночь, Тарасенко приписали несколько тысяч голосов. Сторонники кандидата от ЕР в свою очередь заявляли о подкупе избирателей со стороны Ищенко.