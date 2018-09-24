Победу на выборах губернатора в Хабаровском крае одержал Сергей Фургал

Хабаровск, , 03:16 — REGNUM В Хабаровском крае по итогам обработки 100% протоколов победу во втором туре на выборах губернатора одержал Сергей Фургал (ЛДПР). За него отдали свои голоса 69,62% избирателей. Действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт во втором туре набрал 27,91% голосов. Выборы в Хабаровском крае состоялись, повторения «приморского сценария» не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал — депутат Государственной думы России от ЛДПР. Он дальневосточник, родился в Поярково Михайловского района Амурской области десятым ребёнком в многодетной семье. По образованию Фургал врач, после окончания Благовещенского государственного медицинского института работал в Поярковской ЦРБ врачом терапевтом и врачом неврологом. По его собственному выражению в одном из интервью, «ушел из медицины, потому, что не мог больше отказывать людям в лечении»:

«Люди приходили за лечением, а мне нечем было их лечить».

После ухода из медицины Сергей Фургал занимался бизнесом, параллельно финансировал работу хабаровского регионального отделения ЛДПР.

Был депутатом думы Хабаровского края, в 2007 году был избран депутатом Государственной думы России.

В 2010 году Сергей Фургал окончил Российскую академию государственной службы при президенте России, защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление».

Фургал уже баллотировался на пост губернатора Хабаровского края в 2013 году, провёл очень активную кампанию, но проиграл Вячеславу Шпорту — 19,14% против 63,92%.

Сергею Фургалу 48 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Хабаровском крае прошли в два тура. В первом туре ни Вячеслав Шпорт, ни Сергей Фургал не смогли набрать положенных 50% + 1, тем не менее уже в первом туре Фургал обошел Шпорта на доли процента.

Явка на 18:00 составила 42,79%. В первом туре явка избирателей была ниже — 31,85%.