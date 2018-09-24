На выборах главы Владимирской области‍ победил кандидат от ЛДПР

Владимир, , 07:11 — REGNUM Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по результатам обработки 100% протоколов УИК одержал победу над кандидатом от «Единой России» Светланой Орловой, занимавшей пост губернатора Владимирской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Отмечается, что после обработки всех протоколов УИК Сипягин «оторвался» от Орловой на 20% (57,03% против 37,46% соответственно). За его кандидатуру отдали свои голоса более 247 тыс. избирателей, за Орлову проголосовали около 163 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% протоколов победу во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края одержал Сергей Фургал (ЛДПР). За него отдали свои голоса 69,62% избирателей.

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