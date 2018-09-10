Итоги выборов: «Якутск впервые отбился от рук политической номенклатуры»

Якутск, , 12:45 — REGNUM Якутск впервые отказался от практики наследования власти и сделал свободный выбор. Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, комментируя победу на выборах мэра города директора ПКК «Аэроторгсервис» Сарданы Авксентьевой («Партия Возрождения России», 40,46% голосов), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Якутска Александр Саввинов набрал почти на 10% меньше голосов.

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«Среди людей, собравшихся, чтобы поднять победный бокал шампанского, не было высокоранговых чиновников — государственных и муниципальных, не было «серых кардиналов», матёрых политтехнологов, не было генералов — директоров предприятий с тысячами подчинённых, не было каких-то ангажированных ЛОМов (лидеров общественного мнения), не было директоров МУПов, ГУПов и СОШ, которые держат в подчинении бессчетные орды бюджетников, — подчёркнул Виталий Обедин. — Простые люди. Многие от земли. Несколько предпринимателей — в основном мелких. Крупных точно не было. Пара-тройка — средней руки. Ну и горстка независимых журналистов и блогеров. И победу обеспечили такие же как они. Простые люди. От земли. Горожане. Якутск впервые отбился от рук политической номенклатуры. Отказался от практики наследования власти и сделал свободный выбор».

Политолог считает такой результат выборов главы Якутска очень масштабным событием и уверен, что последовавшие за победой Сарданы Авксентьевой попытки объяснить её результат какими-то масштабными проектами смешны.

«Рассуждают про то, что Сардана — это проект старой команды Егора Борисова (экс-глава Якутии — прим. ИА REGNUM ) и Юрия Заболева (бывший мэр Якутска), внезапно объединившихся… хотя Борисов откровенно сожрал Заболева, как только ушёл его покровитель Штыров (Вячеслав Штыров, бывший президент республики). Людей того или иного я близко не видел. Объясняют, что это была многоходовочка Айсена Николаева, который на самом деле был заинтересован в том, чтобы город как бы сам выбрал мэра и для этого толкнул непроходного Саввинова, которого потом не поддерживал… хотя Саввинов не только везде висел, но и ходил с ним, как приклеенный. Удивительна несоразмерность сил!» — также подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 40,46% жителей Якутска проголосовали на выборах мэра за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.