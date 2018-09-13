Заксобрание Ростовской области рассмотрит пенсионные поправки 14 сентября

Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва рассмотрят поправки, касающиеся изменений в пенсионной системе, 14 сентября. Заседание донского парламента будет организационным, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике ЗС.

На первом заседании депутаты нового созыва изберут спикера Засобрания региона (в этом вопросе никаких изменений не ожидается), его заместителей, председателей профильных комитетов и их заместителей.

Наряду с этим народные избранники рассмотрят инициированный губернатором Ростовской области Василием Голубевым законопроект, сохраняющий на прежнем возрастном уровне назначение льгот, доступных для ветеранов труда, ветеранов труда региона и специалистов на селе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам единого дня голосования в состав регионального парламента вошли представители шести политических партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Партии Роста». 46 мест в донском парламенте нового созыва займут «единороссы», восемь — представители КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России». При этом последние три партии в региональном парламенте представлены не были.

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Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям страны по предстоящей пенсионной реформе. Глава государства поставил задачу сохранить льготы тем гражданам, которые достигли 60 лет у мужчин и 55 у женщин. Подобные поправки в законодательство вносят все регионы РФ.

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