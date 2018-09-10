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КПРФ усилит свои позиции в Законодательном собрании Ростовской области

Политика

Предварительные итоги единого дня голосования подвели на Дону

Ростов-на-Дону, 10 сентября 2018, 10:26 — REGNUM  В Законодательное собрание Ростовской области, согласно предварительным итогам единого дня голосования, прошло пять партий. В лидерах— «Единая Россия», набравшая почти 57% голосов. За партией власти следуют КПРФ (17%), ЛДПР (около 10%), «Справедливая Россия» (чуть более 7%), Коммунисты России (чуть более 5%).

По данным регионального избиркома, Партия пенсионеров России и Народный альянс набрали около 1%.

«В общем [избирательная] кампания прошла достаточно спокойно. В избирательную комиссию поступило 10 обращений. Ни одно из них после проверки не показало какого-либо влияния на волеизъявление граждан», — отметил глава избиркома Андрей Буров в эфире ГТРК «ДОН-ТР».

ИА REGNUM напоминает, что в донском парламенте — 60 мест. В пятом созыве абсолютное большинство мандатов — 52 — принадлежало «единороссам». Остальные разделяли КПРФ (шесть человек) и «Справедливая Россия» (два человека).

Стоит отметить, что серьезных нарушений ни наблюдатели, ни организаторы в ходе голосования на Дону не зафиксировали. Общая явка на выборах составила 45,5%. Этот показатель выше, чем на аналогичных выборах в 2013 году (42,06%).

Читайте развитие сюжета: Ростовская область: выборы депутатов прошли без серьезных нарушений

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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